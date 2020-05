Legalità: Monza ricorda le stragi di Capaci e di via D'Amelio con un drappo bianco su facciata palazzo municipale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 23 maggio, alle ore 17.57, un drappo bianco con l'effige dei due giudici siciliani sarà appeso sulla facciata del palazzo municipale di piazza Trento e Trieste. È il giorno e l'ora di quando, il 23 maggio 1992, la mafia fece saltare in aria un tratto dell'autostrada A29, nella zona di Capaci, per uccidere Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Dopo le stragi mafiose di Capaci e di via D'Amelio i balconi di Palermo si riempirono di lenzuoli bianchi per dire no alla mafia. Un «movimento» che presto si estese a tutta Italia per non dimenticare e per mostrare da che parte stare. "Oggi rilanciamo quella iniziativa - spiega il sindaco – perché la mafia si combatte non solo con il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, ma anche con il ricordo di persone che hanno dato la vita per la nostra sicurezza e che devono essere un esempio per le giovani generazioni. E il flash mob sarà accompagnato da un hastag, #ilcoraggiodiognigiorno. Quel coraggio che mettevano nel loro lavoro quasi trent'anni fa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che, oggi, mettono medici e infermieri nella loro lotta quotidiana contro il maledetto virus". (Com)