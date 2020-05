Usa: studio Columbia University, serrata 7 giorni prima avrebbe salvato 36 mila vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se avessero adottato le misure di distanziamento sociale una settimana prima di quanto effettivamente avvenuto, gli Stati Uniti avrebbero potuto salvare almeno 36 mila vite. Lo rivela una nuova ricerca condotta dagli epidemiologi della Columbia University. La squadra di ricercatori, guidata da Jeffrey Shaman, ha esaminato la diffusione del virus in tutte le contee degli Usa tra il 15 marzo, data in cui molti statunitensi hanno iniziato a rinunciare a uscire di casa, e il 3 maggio successivo. Secondo lo studio, se la serrata generale fosse stata imposta dall’amministrazione del presidente Donald Trump due settimane prima di quanto avvenuto, ovvero il primo marzo, la pandemia avrebbe invece risparmiato 54 mila vite. Al momento le vittime per Covid-19 sono circa 93 mila. “Avremmo potuto salvare più vite se la Cina fosse stata trasparente e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avesse compiuto il proprio dovere”, ha commentato al “Washington Post” il portavoce della Casa Bianca, Judd Deere. Secondo Deere, le decisioni assunte dall’amministrazione sono state “le migliori possibili” in relazione alle informazioni disponibili al momento. “È stata la ferma leadership del presidente Trump a salvare vite americane”, ha aggiunto il portavoce. (Nys)