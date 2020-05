Cinema: Anec Lazio, sale potranno raprire ma non ripartire con arene gratuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di lunedì l’annuncio della nuova edizione del Cinema in piazza 2020 promosso da "I ragazzi del Cinema America". La formula dell’iniziativa è rimasta invariata: due mesi di programmazione su tre arene romane (Ostia, Trastevere e Cervelletta) a ingresso gratuito. In una nota Anec Lazio, associazione degli esercenti del cinema, spiega che però ad essere profondamente e drammaticamente cambiato è tutto ciò che ci circonda. I cinema, com’è noto - aggiunge la nota -, sono stati tra i primi luoghi ad essere chiusi a causa dell’emergenza Covid-19. Era marzo e la programmazione prevedeva le uscite dei nuovi film premiati al festival di Cannes. L’annuncio del presidente Conte della settimana passata ha identificato una data di svolta: il 15 giugno i cinema potranno riaprire. Ma con quali costi? Riuscirà davvero l’industria cinematografica a reggere l’urto di questi (quasi) tre mesi di chiusura che hanno messo a dura prova esercenti, distribuzioni, produzioni e i dipendenti-lavoratori dello spettacolo? Si riuscirà a riportare gli spettatori nelle sale, la cui capienza sarà già dimezzata per i protocolli sanitari? Le distribuzioni riusciranno a programmare il proprio prodotto, adeguatamente promozionato? Gli interrogativi sono molti di più e mostrano la complessità di un sistema imprenditoriale formato da piccole imprese, dalle grandi ambizioni portate avanti grazie ad un intenso lavoro di tutta l’industria del cinema, comprese le istituzioni, che ne fanno parte. (segue) (Rer)