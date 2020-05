Cinema: Anec Lazio, sale potranno raprire ma non ripartire con arene gratuite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi - sottolinea Anec nella sua nota - mentre le insegne dei cinema sono rimaste spente, il lavoro dietro le quinte è stato incessante e proprio con l’unità dell’industria cinematografica si è arrivati all’ideazione del progetto nazionale Moviement Village: un’ampia diffusione di arene all’aperto con l’obiettivo di rilanciare il Cinema e il suo rapporto con il pubblico. Il progetto, ideato da Anec e Anica (sezione distributori), ha trovato il sostegno di Mibact, Regione Lazio, Anci, Anac, Nuovo Imaie, premio David di Donatello, 100 autori, Aie, Ali, Cinemeccanica e altri partner. Interi settori del mondo cinematografico che hanno scelto di muoversi all’unisono per affrontare una crisi che ad ora ha già portato ad una perdita di 60 milioni al botteghino (dati al 4 maggio) solo sul territorio di Roma. Questo è il panorama nel quale vengono annunciate le tre arene gratuite del Cinema America patrocinate e sovvenzionate da Mibact, Regione Lazio e Roma Capitale. A emergere, oltre alla necessità di ribadire che la sala è il tempio del cinema, è un chiaro sfasamento della gestione della situazione di crisi del settore da parte delle Istituzioni. Riteniamo infatti che le Istituzioni-quali garanti della par condicio tra operatori culturali- non possano chiudere gli occhi davanti ad una palese concorrenza sleale, tipica di una offerta di (qualsiasi) film a titolo gratuito – e perciò stesso senza rivali - sostenendo economicamente un cinema sussidiato. Fare impresa comporta un rischio, altrimenti si è altro rispetto ad un imprenditore. (segue) (Rer)