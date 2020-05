© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di parole" sulla disponibilità del governo a coinvolgere l'opposizione "siamo stufi. Vogliamo i fatti: dallo stop alla sanatoria per migliaia di clandestini, alla semplificazione con il blocco del codice degli appalti". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il Senato al termine del suo intervento in Aula in occasione dell'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)