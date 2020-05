Speciale scuola: Azzolina, misure chiare e attuabili per esami Maturità in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle scuole sono state fornite misure "chiare e attuabili" per procedere con gli esami di Maturità in presenza. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel seguito dell’audizione in commissione Cultura, presso l'Aula della commissione Affari costituzionali, sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. "Grazie al lavoro del comitato tecnico-scientifico e al confronto con le forze sociali si forniscono alle scuole misure chiare e attuabili per fare gli esami di Maturità in presenza. Come ministero accompagneremo dirigenti, personale e studenti in questo percorso", ha aggiunto la titolare del dicastero. "La scelta dello svolgimento in presenza, sulla base delle indicazione delle autorità sanitarie e con opportuni protocolli di sicurezza - ha spiegato Azzolina - è stata compiuta per salvaguardare l’aspetto psicologico ed emotivo dell’esame stesso, perché ogni studente potesse concludere il proprio percorso nella scuola superiore non soltanto come mero risultato di un apprendimento consolidamento all’acquisizione di un titolo ma un necessario passaggio evolutivo nel suo cammino verso la vita adulta", ha concluso Azzolina. (Rin)