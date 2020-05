Speciale scuola: Azzolina, esami preliminari Maturità per privatisti necessari per corretta valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di procedere agli esami preliminari in presenza per i candidati esterni all'esame di Maturità "è necessaria ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il seguito dell’audizione in commissione Cultura, presso l'Aula della commissione Affari costituzionali, sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. "L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari. La decisione di osservare una tempistica diversa per i candidati esterni, cosiddetti privatisti, è dettata dalla necessità che la commissione possa procedere con tutti gli elementi utili ai fini di una corretta valutazione finalizzata all'ammissione per il conseguimento del titolo", ha spiegato Azzolina. (Rin)