Speciale scuola: Azzolina, didattica a distanza non perfetta ma scelta obbligata

- La didattica a distanza "non è stata perfetta" ma è stata una "scelta obbligata". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il seguito dell’audizione in commissione Cultura, presso l'Aula della commissione Affari costituzionali, sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. Chiudere le scuole è stata "una decisione sofferta ma ha contribuito a salvare migliaia di vite", ha detto il ministro. "La didattica a distanza è stato uno strumento utile per dimostrare vicinanza alle famiglia, una scelta obbligata per stare accanto ai nostri studenti e studentesse - ha continuato Azzolina -. La didattica a distanza non è stata perfetta ma ha consentito di non disperdere del tutto le relazioni umani. E' stata la didattica della vicinanza e la scuola ha dato grande prova di maturità e reazione", ha aggiunto. (Rin)