Speciale scuola: Russia, esame di maturità il 29 giugno e rinvio coscrizione per i neo diplomati

- L'esame di Stato unificato in Russia inizierà il 29 giugno, mentre la chiamata alla leva militare dei diplomati nel 2020 sarà rinviata. Lo ha annunciato il presidente Vladimir Putin, nel corso di una riunione sull'istruzione nelle condizioni dettate dalla pandemia del Covid-19. "Data la costante riduzione della minaccia dell'epidemia di coronavirus, ritengo necessario condurre un esame di stato unificato in tutto il paese", ha dichiarato il capo dello Stato in videoconferenza. Il presidente russo ha affermato che quest'anno l'esame è necessario solo per i laureati che intendono entrare nelle università e le scuole li aiuteranno a distanza nella loro preparazione. "Solo i diplomati che entreranno nelle università quest'anno dovranno superare l'esame. Per quanto riguarda i certificati, saranno rilasciati a tutti i diplomati senza esame", ha dichiarato, precisando che questa decisione rappresenta "un'eccezione temporanea". (Rum)