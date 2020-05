Speciale scuola: Sala, Regione Lombardia al lavoro su riapertura centri estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo lavorando a come riaprire i centri estivi, perché riuscire a far accudire i figli è un’esigenza forte dei genitori, soprattutto se entrambi lavorano. Stiamo lavorando a un protocollo su come aprire questi centri e valutando la curva del contagio andremo a decidere. Per ora il Governo non dà grandi prescrizioni su questi centri, quindi secondo noi serve approfondire un po’ di più. Nello scuole siamo in un ambiente chiuso per tanto tempo quindi la carica virale dell’ambiente si alzerebbe tantissimo, mentre i centri estivi possono essere più all’aperto. Completeremo il protocollo e le misure e le faremo valutare del nostro comitato tecnico scientifico”. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. (Com)