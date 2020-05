Speciale scuola: Viterbo, online avviso per rimborso servizio trasporto non utilizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Viterbo ha pubblicato online l'avviso per la richiesta di rimborso per il servizio del trasporto scolastico non utilizzato dallo scorso 4 marzo. In una nota l'assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci spiega: "A seguito dell'emanazione delle disposizioni governative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo del dpcm 4 marzo 2020, che ha disposto la chiusura delle scuole a decorrere da tale data, è stato interrotto il servizio di trasporto scolastico. Considerando la definitiva chiusura dell'anno scolastico 2019/20 per quanto riguarda la modalità in presenza, abbiamo ritenuto opportuno prevedere il rimborso dei contributi corrisposti dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico non fruito dal 4 marzo al termine dell'anno scolastico". Nel dettaglio, potranno presentare immediata richiesta di rimborso coloro che nell'anno scolastico 2019/20 abbiano completato il ciclo di studi dell'istruzione obbligatoria, e coloro che non intendono presentare richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/21. Coloro che hanno presentato domanda per il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2020/21, potranno presentare richiesta di rimborso qualora non rientrassero tra gli ammessi al suddetto servizio, sulla base della graduatoria che sarà pubblicata quando l'amministrazione comunale sarà in grado di definire il numero degli studenti che potranno usufruire del trasporto scolastico. In tal caso, la richiesta di rimborso potrà essere effettuata ad avvenuta definizione degli ammessi al servizio. Coloro che, sulla base della suddetta graduatoria, rientrassero nel servizio per l'anno scolastico 2020/21, utilizzeranno il credito relativo all'anno precedente che verrà scalato dall'importo dovuto. (Com)