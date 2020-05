Decreto Rilancio: Taverna (M5s), menzogne da Lega e Fd'I, 150 miliardi per disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Rilancio il governo stanzia 150 milioni di euro per le disabilità per il 2020: lo scrive in un post su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 stelle. “Deve essere una passione incontenibile quella di Fratelli di Italia e Lega di sparare balle a profusione. La nostra passione, invece, è fare cose utili per i cittadini e ne andiamo fieri. Solo con il Decreto Rilancio stanziamo 150 milioni per le disabilità per il 2020. In particolare - si legge - incrementiamo di 90 milioni il Fondo per le non autosufficienze. Di questi, 20 milioni sono destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Altri 20 milioni vanno a potenziare il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno. In più - aggiunge Taverna - creiamo un fondo ad hoc, di 40 milioni per il 2020, per le strutture semi-residenziali". L'esponente del M5s aggiunge anche: "P.S: i soldi per i monopattini e per le biciclette non vengono presi dallo stanziamento del dl rilancio ma dalle ‘aste verdi’. P.P.S: riusciranno i nostri eroi a comprendere l'importanza per la salute dei cittadini della mobilità sostenibile?”. (Rin)