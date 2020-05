Turismo: cancelliere austriaco Kurz ringrazia operatori del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a tutti gli operatori del settore del turismo in Austria che stanno preparando delle vacanze indimenticabili per un gran numero di visitatori. Lo ha scritto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, su Twitter. “Il turismo è un importante motore economico e di prosperità e crea centinaia di migliaia di posti di lavoro”, ha scritto Kurz, secondo cui “l'obiettivo deve essere quello di sentirsi bene e stare al sicuro. Ed è esattamente ciò che vogliamo garantire come governo federale”. Il cancelliere ha quindi garantito che i lavoratori del settore verranno regolarmente sottoposti ai test per il Covid-19, così da garantire la loro incolumità e quella dei turisti. “Sono lieto che quest'estate saremo in grado di offrire dei servizi ai turisti austriaci, ma anche ai visitatori di altri paesi sicuri come Germania, per poter sperimentare la massima sicurezza e allo stesso tempo il massimo piacere”, ha scritto Kurz. “Come governo federale, vogliamo fare tutto il possibile per pubblicizzare le vacanze in Austria e mostrare alle persone che le vacanze in Austria sono sicure. Non apriremo i nostri confini ai paesi che non hanno ancora il controllo della situazione”, ha ribadito il cancelliere. (Geb)