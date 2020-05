Imprese: Enel Green Power connette alla rete tre nuovi parchi eolici in Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel, attraverso la sua controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, ha connesso alla rete ulteriori 50 megawatt del parco eolico di High Lonesome situato nelle contee di Upton e Crockett in Texas, incrementando la capacità del più grande parco eolico in esercizio presente nel portafoglio globale di rinnovabili del Gruppo a 500 megawatt. Inoltre, come riferisce il relativo comunicato stampa, la società ha connesso alla rete i due parchi eolici di Riverview, da 105 megawatt, e la Fase 2 di Castle Rock Ridge, da 29,4 megawatt, situati ad Alberta in Canada. “La connessione in rete di questi tre nuovi parchi eolici è un’ulteriore dimostrazione del fatto che Enel mantiene il proprio impegno finalizzato alla crescita del portafoglio globale di rinnovabili: tale impegno è stato evidenziato, nel corso del primo trimestre dell’esercizio, dal completamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili per oltre 400 megawatt in tutto il mondo, che hanno consentito a queste ultime di superare ampiamente la generazione convenzionale del nostro portafoglio in termini di capacità e produzione”, ha detto l’amministratore delegato di Enel Green Power, Antonio Cammisecra, aggiungendo che “dando priorità a salute e sicurezza, in futuro continueremo a generare nuovo valore sostenibile in tutto il mondo grazie alla nostra energia a zero emissioni, in linea con il Piano strategico del Gruppo”. (segue) (Com)