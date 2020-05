Imprese: Enel Green Power connette alla rete tre nuovi parchi eolici in Nord America (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento nella costruzione del parco eolico da 500 megawatt di High Lonesome, prosegue la nota, ammonta a circa 720 milioni di dollari statunitensi, mentre quello relativo alla Fase 2 di Castle Rock Ridge e Riverview supera i 210 milioni di dollari canadesi. Si prevede che l’impianto di High Lonesome genererà circa 1,9 terawattora all’anno, evitando l’emissione di oltre 1,2 milioni di tonnellate di Co2. Il progetto è stato potenziato con gli ulteriori 50 megawatt appena connessi alla rete grazie a un accordo per la fornitura di energia rinnovabile della durata di 12 anni, annunciato a dicembre 2019 e siglato con l’azienda di prodotti alimentari e bevande Danone North America. L’accordo, che prevede la consegna dell’elettricità rinnovabile prodotta da una porzione di 20,6 megawatt dell’espansione di High Lonesome, fornirà elettricità a sufficienza per produrre l’equivalente di quasi 800 milioni di vasetti di yogurt e di oltre 80 milioni di galloni di latte l’anno, sostenendo così l’impegno di Danone North America ad assicurare che, entro il 2030, il 100% dell’elettricità acquisita dall’azienda provenga da fonti rinnovabili. (segue) (Com)