Imprese: Enel Green Power connette alla rete tre nuovi parchi eolici in Nord America (3)

- Riverview e la Fase 2 di Castle Rock Ridge forniranno l’energia prodotta e i relativi crediti da rinnovabili al gestore del sistema elettrico della provincia, Alberta Electric System Operator (Aeso) in base a due renewable energy support agreements (Resa) della durata di 20 anni aggiudicati nel 2017 a seguito di una gara. Ubicati nella città di Pincher Creek, i parchi eolici dovrebbero generare circa 493 gigawattora all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 335.500 tonnellate di Co2 ogni anno. Lo svolgimento dei lavori di costruzione di High Lonesome, di Riverview e della Fase 2 di Castle Rock Ridge, prosegue la nota, si basa sul modello di cantiere sostenibile varato da Enel Green Power, nello specifico una serie di best practice che puntano a minimizzare l’impatto ambientale dei lavori. Sono previsti il riciclaggio di carta, cartone, alluminio, cartucce di inchiostro, olio e grasso, nonché l’uso di illuminazione a energia solare e borracce riutilizzabili per il personale. Nelle fasi finali della costruzione, Enel ha monitorato attentamente la diffusione della pandemia da Covid-19 e ha risposto in modo da proteggere la salute del personale e della comunità. (Com)