Cuba: coronavirus, arrivato carico di aiuti dalla Cina

- È atterrato a Cuba un nuovo carico di aiuti finanziari e strumenti sanitari forniti dalla Cina per fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. Il volo, riportano i media ufficiali cubani, ha permesso di portare nell'isola un totale di tre milioni di mascherine facciali, centomila guanti chirurgici, 10 mila camici protettivi e altrettanti guanti forniti dalla impresa Yutong. L'invio comprende anche quattro mila dispositivi per il test diagnostico e una donazione di centomila dollari diretti al ministero della Salute dalla Croce rossa cinese. La Cina, paese d'origine del virus, ha avviato diversi progetti di cooperazione per donare ai paesi dell'America latina risorse utili a fronteggiare l'emergenza. Oltre ad inviare aiuti a partner "storici" come Cuba e Venezuela, Pechino ha organizzato commesse in tutta la regione, dall'Argentina alla Colombia, dall'Ecuador al Brasile. Corposo lo strumento di cooperazione attivato con il Messico, con aiuti distribuiti su venti voli. (segue) (Mec)