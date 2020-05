Cuba: coronavirus, arrivato carico di aiuti dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba ha compiuto nella giornata di mercoledì una settimana intera senza registrare morti riconducibili alla Covid-19. Nel paese caraibico, che conta 1.900 persone infettate, il numero di morti è fermo a quota 79. Le autorità locali avvertono però della necessità di non abbassare la guardia e continuare con le misure di contenimento dei contagi. "Non dobbiamo fidarci troppo di queste cifre. Non si deve sospendere nulla, dobbiamo continuare ad adottare tute le misure per frenare il progresso della malattia", ha scritto su Twitter il direttore di Igiene ed epidemiologia del ministero della Salute, Francisco Duran. Pur predicando prudenza, l'Avana rivendica una crescita più lenta dei contagi nel corso del mese di maggio. Dopo il primo caso positivo, due mesi fa, il numero di infetti è cresciuto di circa 50 persone al giorno durante il mese di aprile. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 13, in leggero rialzo rispetto ai sei del giorno prima. (Mec)