Speciale difesa: Usa-Taiwan, dipartimento di Stato autorizza vendita di siluri alla Marina di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ evidente che l’indipendentista Tsai conta sul sostegno degli Stati Uniti per spezzare l’isolamento diplomatico di Pechino, anche al costo di innescare uno scontro ancor più pericoloso con il Gigante asiatico. Taiwan conta su un ulteriore rafforzamento dell’asse con gli Stati Uniti durante il secondo ed ultimo mandato di Tsai, anche se l’eventuale vittoria del democratico Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali Usa costituisce un’incognita in questo senso. Per questa ragione, incoraggiata anche dal sostegno trasversale manifestato da paesi come il Giappone durante la recente battaglia all’Oms, Taipei sta tentando di diversificare ulteriormente i propri partner diplomatici e di sicurezza. Lo scorso aprile, Taiwan ha annunciato un accordo con la Francia dal valore stimato in 27 milioni di dollari per l’acquisto di contromisure elettroniche per le fregate classe Kang Ding. Pechino ha reagito immediatamente, sollecitando Parigi a cancellare l’accordo. Lo scorso anno, Taiwan ha annunciato piani per un progressivo aumento dei fondi destinati alla Difesa, il cui bilancio è ammontato lo scorso anno a 11,34 miliardi di dollari, in aumento del 5,6 per cento annuo. L’espansione delle capacità difensive di Taiwan, in risposta alle manovre delle Forze aeree e navali cinesi attorno all’Isola, potrebbe avvalersi del contributo di altri paesi che in passato hanno già fornito sistemi militari a Taipei: Da Israele, ai Paesi Bassi, al Regno Unito, sino al Giappone. (Nys)