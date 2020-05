Speciale difesa: Libano, arrestati due sudanesi sconfinati in Israele e altri quattro pronti a farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito libanese ha arrestato sei cittadini sudanesi nei pressi della linea di cessate il fuoco con Israele. Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Due di questi sarebbero stati costretti a rientrare in Libano dall’esercito israeliano dopo essere penetrati nello Stato ebraico, mentre altri quattro si apprestavano a farlo. In un comunicato dell'esercito del paese dei cedri si legge che una pattuglia delle forze armate ha arrestato nell'area di Al Qawzah due sudanesi, i quali avrebbero dichiarato di essere sconfinati in Israele nei pressi della città di Yaroun e di essere stati costretti a tornare in Libano dalle forze armate dello Stato ebraico. Altri quattro sudanesi sono stati invece sorpresi nella zona di Alma Al Shaab Wadi Hamoul mentre si apprestavano a varcare la cosiddetta linea blu.Un episodio simile si è già verificato il 3 maggio, quando cinque operai sudanesi hanno attraversato la barriera tecnica tra Libano e Israele fuori dalla città libanese di Ait al Shaab e sono penetrati nello Stato ebraico. Le forze di difesa israeliane hanno arrestato i cinque, li hanno interrogati e poi rispediti a nord della linea del cessate il fuoco. Qui l'esercito libanese ha a propria volta interrogato i sudanesi in merito alle ragioni che li hanno portati a tentare di penetrare nello Stato di Israele. (Res)