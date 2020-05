Speciale difesa: Libia, ministro della Difesa turco Akar, nostro intervento ha cambiato gli equilibri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sviluppi in Libia hanno "significativamente cambiato" l'equilibrio di potere nell'ovest del paese dopo che Ankara ha fornito servizi di consulenza e formazione alle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar. La dichiarazione giunge dopo che le forze del Gna hanno preso il controllo della base aerea di al Watiya nella Libia occidentale in precedenza controllata dall’Esercito nazionale libico (Lna). "Le forze del Gna hanno ottenuto un grande successo in Libia", ha dichiarato Akar alla stampa. "La nostra lotta contro il terrorismo in Siria e nell'Iraq settentrionale continua senza sosta - 1.411 terroristi sono stati neutralizzati dal 1° gennaio", ha concluso. (Tua)