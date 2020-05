Speciale difesa: Romania, intercettati 4 aerei russi vicino allo spazio aereo della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica romena ha effettuato una missione di polizia aerea per accompagnare quattro aerei russi che hanno sorvolato sul Mar Nero, vicino allo spazio aereo della Nato. "Ieri c'è stata una missione di polizia aerea condotta dalle Forze aeree rumene, bulgare e turche, mentre quattro aerei russi si sono evoluti su una traiettoria di volo vicino allo spazio aereo della Nato. Non sono mai entrati nello spazio aereo della Nato, le Forze russe sono sempre state nello spazio aereo internazionale", ha dichiarato il portavoce del ministero romeno della Difesa Nazionale, Constantin Spinu per l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Spinu ha spiegato che gli aerei sono arrivati sul Mar Nero ed entrati nell'area in cui i paesi hanno il diritto di chiedere ai velivoli militari di identificarsi e la missione della polizia aerea è stata condotta sotto il comando della Nato. Secondo quanto riferito dalla Comando alleato aereo della Nato, gli aerei della polizia aerea della Nato provenienti da Romania, Bulgaria e Turchia sono stati inviati a seguito dell'attività aerea russa vicino allo spazio aereo della Nato. I primi due aerei dell'Aeronautica romena Mig-21 sono decollati per andare incontro a due bombardieri russi Tu-22, scortati da due caccia Su-27. "La Nato è determinata a proteggere il suo spazio aereo e ha inviato un chiaro segnale della sua capacità di reazione. I jet da combattimento dell'Alleanza sono pronti a decollare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in caso di situazioni poco chiare o vicine allo spazio aereo", ha spiegato il Comando. (Rob)