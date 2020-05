Speciale difesa: ministro Difesa Venezuela, petroliere iraniane verranno scortate da forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate venezuelane scorteranno le petroliere iraniane cariche di carburante destinato al paese quando queste entreranno nella zona economica esclusiva nazionale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino. “Quando entreranno nella nostra zona economica esclusiva saranno scortate da aerei e navi della forza armata nazionale bolivariana per dare loro il benvenuto e ringraziare il popolo iraniano per la sua solidarietà e cooperazione”, ha detto il ministro in un discorso trasmesso alla televisione di stato. Padrino ha aggiunto che il governo di Caracas è in contatto con il ministro della Difesa iraniano, il generale Amir Hatami. Le dichiarazioni di Padrino arrivano dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha dichiarato che il carico proveniente dall’Iran dovrebbe “allarmare” l’America latina. “Siamo molto preoccupati per la sicurezza dei venezuelani e dell’America latina a causa di questo tentativo di presenza iraniana sul suolo venezuelano”, ha detto Guaidò, riconosciuto da diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, come il presidente legittimo del Venezuela. (Brb)