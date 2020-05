Speciale difesa: Cina, si è aperta a Pechino la 13ma Conferenza consultiva politica del popolo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due sessioni vedranno circa tremila legislatori riuniti a Pechino per discutere le principali leggi e regolamenti, insieme a oltre duemila consulenti politici del Cppcc. Lo scopo sarà discutere e approvare numerosi documenti chiave per gli obiettivi di crescita e le principali agende economiche e politiche della Cina, che fissano le aspettative nazionali e internazionali. Fra questi, il rapporto sul lavoro del governo e il bilancio nazionale che stabilisce gli obiettivi di crescita annuale del prodotto interno lordo del paese. È inoltre attesa la bozza del bilancio della difesa cinese per il 2020. Anche il progetto del primo codice civile cinese sarà discusso durante le due sessioni. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa cinese "Xinhua", il codice comprende disposizioni generali su proprietà, contratti, diritti della persona, matrimonio e famiglia, nonché eredità e responsabilità civile. Oggetto di discussione sarà anche la pandemia di Covid-19 con tutti gli aspetti ad essa correlata, fra cui la gestione della crisi nel rapporto con gli altri paesi (Stati Uniti in testa), l'impatto sull'economica e la gestione interna dei nuovi focolai. (Cip)