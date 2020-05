Ue: Gentiloni, chiaro no a logica crisi finanziaria per rispondere a emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risposta dell'Ue all'emergenza coronavirus, il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, oppone “un chiaro no” all'utilizzo “della logica e del linguaggio” sperimentati durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Nel corso di un'intervista rilasciata oggi ai quotidiani “Handelsblatt” (Germania), “L'Echo” (Belgio), “El Mundo” (Spagna), “Jornal de negocios” (Portogallo) e “Rzeczpospolita” (Polonia), Gentiloni è intervenuto sulle conseguenze degli aiuti dell'Ue agli Stati membri, in particolare sul loro rimborso che potrebbe portare i governi ad aumentare la pressione fiscale ed attuare misure di austerità come a seguito della crisi del 2008-2009. A tal riguardo, il commissario europeo agli Affari economici ha sottolineato: “La mia risposta è un chiaro no. Non dovremmo impiegare la logica e il linguaggio della crisi finanziaria”. Inoltre, per Gentiloni “l'austerità non è un opzione ora” e nel consolidamento dei bilanci pubblici “non si possono ripetere gli errori passati”. Il riferimento è nuovamente alla crisi finanziaria, quando “il consolidamento dei bilanci è andato spesso a scapito degli investimenti”. Per Gentiloni, “non deve succedere di nuovo”.(Geb)