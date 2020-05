Roma: rintracciati e portati in carcere due rapinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due rapinatori sono stati rintracciati e portati in carcere. Nel primo caso, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Cassia di Roma hanno arrestato un giovane romano di 18 anni, con precedenti, riconosciuto come responsabile di una rapina messa a segno a gennaio ai danni di un minorenne, in zona La Storta. All’epoca dei fatti, il 18enne, insieme a un complice, aveva tentato di rubare lo smartphone della vittima ed era riuscito a sottrarre una somma di denaro. Nel secondo caso i Carabinieri della stazione di Casalotti hanno accompagnato in carcere un romeno di 51 anni, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale, compagno della sua ex ragazza, a cui aveva rubato il telefono cellulare.(Rer)