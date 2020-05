Roma: assessore al Verde, terminato intervento pulizia e sfalcio su ciclabile Municipio XIII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato completato oggi l’intervento lungo la pista ciclabile di circa 2 chilometri che collega via Gregorio XI a via di Val Cannuta, nel XIII Municipio. Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessore al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini. "Le ditte esterne che collaborano alla manutenzione del verde, rimaste ferme per 2 mesi per l’emergenza Covid-19 - spiega Fiorini - hanno completato il lavoro di sfalcio iniziato la scorsa settimana. Inoltre, è in via di ultimazione un’operazione analoga sulla ciclabile che va da Castel Giubileo a Ponte Milvio, una delle più importanti della città. Da lunedì 18 maggio, sono in corso i lavori che prevedono lo sfalcio dell’erba lungo i due lati del percorso di 11,3 km che inizia a ridosso del Gra e porta nel cuore della capitale. L’intervento verrà completato domani, poi si continuerà la prossima settimana sempre lungo l’itinerario sul Tevere, dorsale ciclabile che supporta il sistema di mobilità locale rappresentando una valida alternativa all’utilizzo delle auto", conclude. (Rer)