Lavoro: stipendi in ritardo per addetti pulizia metro di Roma, Atac promette controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda della Zhs Utilities Scarl arriva in commissione capitolina Trasparenza. L'azienda - a cui Atac ha appaltato la pulizia e la sanificazione di diverse stazioni della metropolitana di tutte le linee - continua a pagare con ritardi superiori ai 25 giorni i suoi lavoratori e per questo da un po' di tempo è finita nel mirino dei sindacati. "Sono ritardi ancor più gravi in considerazione della delicatezza del loro incarico in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo", ha spiegato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo che, per capirne di più, questa mattina ha convocato insieme alle organizzazioni sindacali anche Franco Middei e Stefano Pisani, rispettivamente responsabile degli appalti di Atac e resposabile dell'area Est. Anche perché, spesso, i ritardi di Zhs sono dovuti al fatto che per pagare i suoi lavoratori l'azienda attende la liquidazione delle fatture di Atac per l'appalto. "Noi - ha spiegato Middei - fin dall'inizio dell'appalto abbiamo tenuto il fiato sul collo di Zhs. Come Atac avevamo difficoltà a pagare nei tempi le fatture, anche in conseguenza del concordato preventivo. Nel nostro concordato è previsto che i pagamenti vengano fatti nei termini, entro 60 giorni. Stiamo però avendo difficoltà, con vari appalti, a mantenere questi termini e ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà delle aziende appaltatrici. È un momento di grave difficoltà, le casse dell'Atac sono aggredite dall'emergenza Covid in considerazione del calo dei passeggeri sui bus e quindi degli introiti derivanti dalla bigliettazione. Parallelamente, so che anche la Zhs ha difficoltà di liquidità legata ad alcuni contenziosi in essere. Da questo mese comunque cominceremo a monitorare la capacità di Zhs di onorare il pagamento degli stipendi nei termini facendo leva sulla sua solidità e capacità finanziaria". (segue) (Rer)