Lavoro: stipendi in ritardo per addetti pulizia metro di Roma, Atac promette controlli (2)

- In ogni caso Atac non ha intenzione di interrompere il contratto con Zhs. "Non vediamo la possibilità di un'interruzione dell'appalto anche perché stiamo monitorando i lavori eseguiti e ci risultano soddisfacenti. Continueremo a stare addosso all'impresa per assicurarci che abbia la solidità finanziaria sufficiente ad adempiere alle condizioni del nostro appalto", ha spiegato Pisani. I sindacati da parte loro hanno chiesto a Zhs un piano industriale per gli 11 mesi di durata dell'appalto che dia garanzie per i lavoratori. Luca Battistini, segretario della Filt Cgil di Roma, ha spiegato: "Finora il sindacato non ha fatto alcuna vertenza, né dato scalpore attorno a questa situazione, perché ben comprendiamo il momento e le difficoltà, ma ci aspettiamo che l'azienda risponda alle nostre sollecitazioni di fornire un piano industriale relativo alla durata dell'appalto". Da Atac hanno comunque garantito di continuare a monitorare la situazione. Middei ha sottolineato: "Finora, rispetto ai nostri solleciti, l'azienda ha mandato una comunicazione con la quale ci spiega le ragioni per cui si trova a dover fronteggiare un deficit di liquidità, come conseguenza di alcuni contenziosi in essere che hanno comportato alcuni pignoramenti. Ci prospettano varie azioni che hanno intenzione di porre in essere per sanare questo deficit e recuperare una regolarità nei pagamenti. Verificheremo nelle prossime settimane che quello che l'azienda dice, e che ci sembra sensato e ragionevole, corrisponda poi effettivamente a verità. Abbiamo dato alla società un termine perentorio di risoluzione dei problemi entro giugno". (Rer)