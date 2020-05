Sanità: Paolini (Lega), via libera a ddl antiviolenza, presto al governo lo miglioreremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Luca Rodolfo Paolini, a proposito dell'approvazione del disegno di legge per contrastare le aggressioni a medici e al personale sanitario, osserva che il suo partito ha votato a favore del provvedimento "per contrastare le aggressioni a medici e al personale sanitario. Gli eroi che hanno affrontato in prima linea la pandemia vanno assolutamente tutelati", continua in una nota il parlamentare, secondo cui "il provvedimento sarebbe stato più efficace se fossero stati accolti i saggi emendamenti della Lega, ma lo miglioreremo presto quando torneremo al governo. Con certi compagni di viaggio, che pur di speculare hanno usato parole infami contro una Regione martoriata da decine di migliaia di lutti, ma capace di affrontare in modo eccezionale l'emergenza sanitaria - conclude Paolini - questo esecutivo non andrà lontano".(Com)