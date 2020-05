Ue: Gentiloni, Commissione preoccupata da differenze in aiuti Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'avvio della crisi del coronavirus, la Commissione europea ha approvato aiuti di Stato per 1,9 mila miliardi di euro, di cui 51 per cento per la Germania e il 17 per cento per la Francia. Tali differenze tra gli Stati membri nell'intervento pubblico “preoccupano la Commissione”. Ad affermarlo è il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nel corso di un'intervista rilasciata oggi ai quotidiani “Handelsblatt” (Germania), “L'Echo” (Belgio), “El Mundo” (Spagna), “Jornal de negocios” (Portogallo) e “Rzeczpospolita” (Polonia). Per far fronte alle sperequazioni negli aiuti di Stato, Gentiloni dichiara che la Commissione europea sta valutando di “aggiungere un nuovo strumento” al suo piano per la ripresa. Si tratta del “sostegno alla solvibilità per le imprese che non ottengono aiuti dal loro paese”. Secondo il commissario europeo agli Affari economici, tale misura “è importante per le catene di valore paneuropee, per esempio nel settore automobilistico”. Inoltre, osserva Gentiloni, la Commissione europea sta valutando di apportare modifiche al diritto dell'Ue in materia di concorrenza. Infine, il commissario europeo agli Affari economici dichiara: “Quando avremo superato la crisi, dovremo tornare a regole di concorrenza stabili”.(Geb)