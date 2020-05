Fca: Landini, governo valuti ingresso Cdp in azionariato Fiat per il tempo della fusione con Psa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di Fca e del prestito, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervenendo sulle norme anti delocalizzazione chieste dal sindacato come correttivo al decreto Liquidità per le imprese, ha precisato: "Nel decreto Rilancio si definisce un ruolo strategico di Cassa depositi e prestiti per accompagnare l’aumento di capitalizzazione delle imprese e Cassa depositi e prestiti già ha partecipazioni in aziende che sono all’avanguardia come Eni, Poste, oltre a Leonardo e Fincantieri. Non sarebbe male se il governo valutasse un intervento e una presenza per il periodo del progetto di fusione con Psa - ha aggiunto Landini - visto che in Francia lo Stato entra nella proprietà del parere Psa. E sappiamo bene come lo Stato francese difenda le sue imprese e i suoi lavoratori". Landini lo ha detto partecipando alla conferenza stampa sulla mobilità e i trasporti "Dove andiamo?" organizzata da Cgil-Fiom. (Rin)