Torino: Lo Russo (Pd), Gl Events lascia il Lingotto? Estremamente preoccupante

- L'ipotesi secondo cui GL Events, il gruppo francese proprietario del Lingotto Fiere, avrebbe intenzione di lasciare Torino "è estremamente preoccupante", secondo Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in Comune a Torino. "Il centro del Lingotto non è solo una dotazione cittadina essenziale per il comparto fieristico e il suo indotto ma per la sua collocazione fisica rappresenta una polarità urbana di grande rilevanza - dice Lo Russo - . Il fieristico e il congressuale sono asset fondamentali per il rilancio del turismo e del ruolo internazionale di Torino. L'abbandono di fatto del grande centro congressi nell'area Westinghouse (cui l'amministrazione Appendino ha solo messo i bastoni fra le ruote e che è esattamente dov'era nel 2016), il ruolo del Centro Congressi dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio che hanno esigenze di potenziamento funzionale, il ruolo di Parcolimpico e del PalaAlpitour nella gestione degli eventi e il Centro fieristico e congressuale del Lingotto sono tutti elementi che per essere messi a sistema e produrre una Torino davvero a vocazione turistica e congressuale richiederebbero una amministrazione comunale con una strategia a lungo termine, capacità di lavoro amministrativo, voglia di occuparsene. Cose di cui palesemente, stante i risultati, sia Appendino che il suo Assessore Sacco sono completamente sprovvisti". Aggiunge Lo Russo: "Nel progetto per la Città che presenteremo come PD e Centrosinistra per le elezioni del 2021 proporremo di mettere in campo una forte iniziativa di coordinamento di tutti questi soggetti che delinei una "Strategia Torino" di sistema sul fieristico e congressuale che non riguardi solo i singoli elementi ma che li affronti nel loro insieme e a scala metropolitana, coinvolgendo gli altri Comuni e la Regione. Solo dentro un quadro sistemico e coordinato si possono predere decisioni che impegnano le già scarse risorse pubbliche, non sulle singole questioni. Una strategia che parli di contenitori ma anche di contenuti e che consenta di fare azioni di marketing urbano a scala internazionale. Sarà fondamentale il pieno coinvolgimento e il sostegno delle Fondazioni, degli Atenei e dei partner pubblici e privati direttamente coinvolti. Solo così si può affrontare il problema, non di certo limitandosi a guardarsi la punta dei piedi facendosi piovere i problemi addosso come è stato fatto in questi anni di M5S alla guida di Torino". (Rpi)