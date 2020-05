Coronavirus: Toninelli (M5s), reazioni su Lombardia sono solo nervosismo per disastro gestione Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di quello che è successo in Lombardia con il coronavirus non si può nemmeno parlare. Se nelle aule parlamentari si solleva il disastro portato dalla gestione del governatore Fontana scoppia una bagarre. Proprio come è successo oggi. Noi, noi del MoVimento 5 Stelle, abbiamo estremo rispetto di tutte le persone che sono morte così come per tutti i lombardi che hanno perso una persona cara. Mi chiedo: ma la Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia invece ne hanno? Fontana che non perde occasione per rivendicare quanto fatto, ne ha? In Italia 32.330 decessi, in Lombardia 15.662. In Italia 227.364 casi totali, in Lombardia 85.775. A me, da lombardo, sembra che questi dati parlino da soli. Così come mi sembra parli da sola l'ordinanza che ha mandato pazienti covid positivi nelle Rsa". Così, in una nota, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli. "Così come parla da sola - osserva - la scelta di fare un ospedale, quello in Fiera, quando si poteva ristrutturare in pochi giorni l'ospedale di Legnano. E come se non bastasse oltre al danno, la beffa. Perché da giorni di quell'ospedale si paventa anche la chiusura. Cos'è che fa arrabbiare la Lega e il centrodestra? Perché invece di contestare chi racconta la gestione fallimentare del governo regionale non rimediano agli errori? Perché non ammettono che aver dato più della metà dei soldi pubblici alla sanità privata, confermando quanto fatto da Formigoni, è stata una follia? Ci sono state troppe morti e troppi contagi per continuare a fare solo propaganda e polemiche. Serve ammettere gli errori fatti e porvi rimedio. Non certo buttarla in caciara come hanno fatto oggi alla Camera. Il consenso non deve essere anteposto alla tutela della salute dei cittadini lombardi", conclude il portavoce del Movimento 5 stelle. (com)