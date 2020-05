Speciale difesa: India, Jammu e Kashmir, due agenti di frontiera uccisi vicino Srinagar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio del blocco delle attività e dei movimenti non essenziali imposto per contenere l’epidemia di coronavirus, il 25 marzo, ci sono stati diversi scontri e sono stati eliminati quasi una trentina di presunti terroristi. Anche le forze di sicurezza hanno subito gravi perdite. In un’operazione anti-infiltrazione del 5 aprile nel distretto di Kupwara oltre a cinque militanti sono stati uccisi anche cinque uomini dell’Esercito. Tra il 2 maggio e il 3 maggio nello stesso distretto, a Handwara, c’è stato un altro conflitto a fuoco in cui sono stati uccisi due terroristi che potrebbero essere legati all’episodio precedente, quattro militari e un agente di polizia. Il 4 maggio sempre presso Handwara sono stati uccisi tre agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e un civile, un ragazzo di 14 anni. Il 6 maggio nel distretto di Pulwama è stato ucciso Riyaz Naikoo, ritenuto un comandante dell’organizzazione terroristica Hizbul Mujahideen. In diverse occasioni la polizia ha reso noto che i cadaveri dei militanti non sono stati consegnati alle famiglie ma sono stati sepolti, alla presenza di familiari, al di fuori dei loro comuni di origine per evitare assembramenti. Il governo del Jammu e Kashmir ha prorogato il blocco delle connessioni di telefonia mobile ad alta velocità imposto ad agosto contestualmente alla revoca dello statuto speciale. (Inn)