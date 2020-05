Speciale difesa: nuovi dettagli su Qardash, in lizza per successione al Baghdadi a guida Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo nome completo è Al Makani Haji Abdul Nasser Qardash, noto anche con il nome di battaglia di Abu Muhammad, nato nel 1967 a Tal Afar, residente a Mosul, nel quartiere Mushairefah. Secondo le informazioni in possesso della sicurezza irachena, nel 2007 era un influente membro di Al Qaeda nel governatorato di Ninive, fino a raggiungere la carica di "governatore" dell'area di Al Jazeera organizzando operazioni terroristiche contro civili e militari iracheni. L'incontro con Abu Bakr al Baghdadi avviene nel 2011 nel governatorato di Baghdad: il futuro leader dell'Is gli ordina di recarsi in Siria per fabbricare armi ed esplosivi. Uomo di fiducia del "califfo" in Siria, ha supervisionato le battaglie di Kobnani e le operazioni dello Stato islamico a Plamira, Aleppo, Damasco Al Baba. Sempre secondo l'intelligence irachena, Qardash ha avuto anche un ruolo importante nei recenti eventi Al Baghouz, al confine tra Siria e Iraq ed era responsabile della produzione, del monitoraggio e dello sviluppo del gas mostarda utilizzato solo per colpire le forze irachene all'interno dell'Iraq. Infine, ha avuto un ruolo di primo piano nella maggior parte dei negoziati che hanno avuto luogo tra l'organizzazione, le fazioni e altri gruppi. (Irb)