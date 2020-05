Speciale difesa: Regno Unito, governo rifiuta reclamo veterani esercito rimasti in stato di clandestinità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati del governo britannico hanno rifiutato un reclamo presentato da otto veterani dell'esercito del Commonwealth secondo cui, in seguito al congedo militare, nessuno li ha assistiti con le complesse regole sull'immigrazione, lasciandoli di fatto nello stato di clandestini. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". I soldati hanno tutti servito in Iraq o in Afghanistan e hanno trascorso tra i sette e i dodici anni con l'esercito britannico. Secondo i veterani, il paese che hanno servito fedelmente li ha abbandonati, e si trovano ora ad affrontare la disoccupazione, la mancanza di una casa e una possibile deportazione. Gli avvocati di questi veterani dichiarano che centinaia di ex-soldati si trovano nelle stesse condizioni. Le norme del ministero della Difesa stabiliscono che i membri di servizio nati nel Commonwealth possono beneficiare di un congedo a tempo indeterminato con il quale rimanere nel Regno Unito se hanno servito almeno per quattro anni. Gli otto veterani sostengono però di non essere stati informati di dover fare domanda immediata al ministero dell'Interno per poter rimanere nel Regno Unito, nonostante sia responsabilità del ministero della Difesa assicurarsi che il processo di applicazione per il permesso di soggiorno venga spiegato ai militari prima del termine del loro servizio. La maggior parte dei veterani assumeva che dopo anni di servizio militare il processo d'immigrazione sarebbe stato automatico. (Rel)