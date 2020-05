Speciale difesa: Iraq, Qardash, Stato islamico ha rivisto strategie a causa delle sconfitte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei possibili successori di Abu Bakr al Baghdadi alla guida dello Stato islamico, Makani Haji Abdul Nasser Qardash, è stato intervistato dall'emittente televisiva "al Arabiya" dopo il suo arresto e la consegna alle forze di sicurezza irachene avvenuto ieri sera. Durante il colloquio il terrorista ha rivelato che i leader dello Stato islamico, su richiesta dello stesso Al Baghdadi, hanno rivisto in questi anni la strategia dell'organizzazione dopo aver perso gran parte del territorio occupato tra il 2014 e il 2015 tra Siria e Iraq. Qardash, che era membro del Consiglio dei delegati del gruppo, è considerato “la banca dati” dello Stato islamico. Nato a Mosul, Qardash ha ricevuto molti compiti militari durante l'era del defunto Al Baghdadi, e ha supervisionato diverse operazioni militari in Siria e territorio iracheno. Qardash è anche noto per la sua militanza e vicinanza con i leader arabi dell'organizzazione. Durante l'intervista, Qardash ha rivelato le differenze all'interno dell'organizzazione tra arabi e stranieri, rivelando anche il furto di fondi e la distrazione dei soldi destinati alle famiglie durante le battaglie degli ultimi anni a cui si sono aggiunte dispute riguardo all'uccisione dei prigionieri. (Irb)