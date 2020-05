Speciale difesa: genocidio Ruanda, Kabuga si oppone a estradizione a Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Parigi si deve pronunciare sulla conferma del mandato di arresto emesso a carico di Kabuga dal Meccanismo internazionale, la struttura delle Nazioni Unite responsabile del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr), ed eventualmente deciderne l'estradizione. In attesa dell'udienza, l'imputato è stato trasferito dal carcere parigino di La Santé, dov'era detenuto in seguito all'arresto avvenuto il 16 maggio. In fuga da 26 anni e ricercato da 23 anni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, Kabuga è stato arrestato sabato scorso dalla polizia francese nel suo appartamento di Asnieres sur Seine, nella periferia parigina. Dopo essere stato ascoltato dal tribunale di Nanterre, l'uomo potrebbe essere estradato alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja, mentre una seconda opzione prevede che sia processato ad Arusha presso la Corte africana per i diritti umani e dei popoli, in Tanzania. Secondo il ministero della Giustizia francese, Kabuga viveva sotto falso nome nel suo appartamento. Sette imputati originariamente perseguiti dal tribunale del Ruanda sono ancora in libertà. Se verranno arrestati, cinque di loro saranno giudicati dalla giustizia ruandese in quanto considerati con responsabilità limitate nei fatti. Come Kabuga, dovranno invece apparire dinanzi al massimo tribunale Onu anche Protais Mpiranya, ex comandante della Guardia presidenziale ruandese, e Augustin Bizimana, ex ministro della Difesa. (Frp)