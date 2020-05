Coronavirus: Conte, giorni caldi per pacchetto misure Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'informativa al Senato sulla fase due dell'emergenza coronavirus, il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell'intervento previsto dall'Unione europea. "Siamo consapevoli che il settore del turismo richiede ulteriori interventi, che ci riserviamo di attivare non appena sarà definito il piano dei finanziamenti alla ripresa in sede europea - ha affermato -. Questi sono dei giorni caldi per completare questo pacchetto di strumenti a livello europeo". (Rin)