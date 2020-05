Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, tutte le parti sono pronte per la ripresa del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le parti sono pronte per la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo, un passo che avverrà non appena le condizioni epidemiologiche consentiranno di organizzare incontri di persona. Lo ha dichiarato l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, in un'intervista all'emittente televisiva montenegrina. "Questa volta abbiamo bisogno di vedere il dialogo andare avanti verso il raggiungimento di un accordo che risolva una volta per sempre tutte le questioni aperte e normalizzi l'atmosfera, non solo tra Belgrado e Pristina ma nell'intera regione", ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri slovacco. Lajcak ha assicurato di essere in contatto quotidiano con le leadership politiche di Serbia e Kosovo, evidenziando che il dialogo riprenderà concretamente quanto prima anche se bisogna tenere conto del "calendario politico in Serbia" e della "situazione politica in Kosovo riguardo il governo". "Ma il fattore decisivo è la situazione epidemiologica", ha sottolineato. (segue) (Kop)