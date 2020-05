© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: si è aperta a Pechino la 13ma Conferenza consultiva politica del popolo cinese - Si è aperta oggi a Pechino la 13ma Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc). Un minuto di silenzio è stato osservato durante la cerimonia di inaugurazione in omaggio alle vittime della pandemia di Covid-19 e a coloro che hanno perso la vita nella lotta contro l'epidemia. "La proposta di osservare un minuto di silenzio non solo mostra il rispetto delle persone per la vita, ma mostra anche che l'ufficio Cppcc sta lavorando al processo di ricezione delle proposte dei membri per trovare modi innovativi per adempiere ai propri doveri", ha affermato Feng Danlong, membro del Comitato nazionale Cppcc. L'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), la massima legislatura della Repubblica popolare, inizierà invece domani, venerdì 22 maggio. Guo Weimin, portavoce della terza sessione del 13mo Comitato nazionale della Conferenza consultiva, ha annunciato ieri che la sessione annuale del principale organo di consultazione del paese si concluderà il 27 maggio, quattro giorni e mezzo in meno rispetto agli scorsi anni. La Cppcc è l'organizzazione incaricata di rappresentare i vari partiti politici della Repubblica popolare sotto la direzione del Partito comunista cinese (Pcc). L'organismo è composto da delegati provenienti da Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan. Il massimo organo della conferenza è il Comitato nazionale, che funziona da assemblea plenaria. L'Assemblea nazionale del popolo cinese rappresenta invece la più alta istituzione statale e l'unica camera legislativa della Repubblica popolare. Guo ha spiegato che, ad eccezione delle riunioni di apertura e chiusura, la sessione di quest'anno prevede due riunioni plenarie, una delle quali verrà convocata tramite videoconferenza, nonché sei riunioni di gruppo. (segue) (Res)