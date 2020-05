© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, Wuhan introduce divieto di consumo di fauna selvatica - La città centrale cinese di Wuhan, focolaio della pandemia di coronavirus, ha emanato il divieto di consumo di animali selvatici. Lo rende noto l'amministrazione comunale in un nuovo regolamento pubblicato sul suo sito ufficiale. La nuova politica è entrata in vigore il 13 maggio e rimarrà attiva per cinque anni. Il regolamento stabilisce che gli animali selvatici e i loro prodotti derivati sono vietati al consumo e includono tutta la fauna selvatica terrestre: animali selvatici che si trovano negli elenchi nazionali e provinciali di conservazione della provincia di Hubei, nonché animali che crescono e si riproducono naturalmente e animali che vengono allevati e diffusi artificialmente. Il regolamento include preziosi animali selvatici acquatici soggetti a protezione nazionale e in via di estinzione. Il 6 marzo scorso la provincia centrale cinese di Hubei, di cui Wuhan è la capitale, aveva già imposto il divieto assoluto di consumo di animali selvatici e prodotti di fauna selvatica per salvaguardare la vita e la salute delle persone. Un regolamento pubblicato dal governo provinciale ed entrato immediatamente in vigore prevede che tutti gli animali selvatici, compresi quelli allevati in cattività e la fauna acquatica rara e in via di estinzione sotto protezione, siano inclusi nel divieto. Nessuna organizzazione o individuo è autorizzato a produrre o elaborare alimenti a base di tali animali. Inoltre, è vietata la caccia, l'allevamento, il commercio, il trasporto o il trasporto di animali selvatici ai fini del consumo o della produzione di alimenti. L'utilizzo di animali selvatici per la ricerca scientifica, la medicina o l'esposizione deve essere effettuato in conformità con le leggi correlate e seguire rigorose procedure. Qualsiasi violazione sarà soggetta a sanzioni amministrative, salvo quelle che costituiscono reati penali. (segue) (Res)