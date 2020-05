© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, a Shanghai un caso positivo proveniente da Wuhan - La città di Shanghai ha riferito ieri, mercoledì 20 maggio, di una paziente affetta da Covid-19 proveniente da Wuhan, focolaio della pandemia di coronavirus, con un codice sanitario verde. Il verde è il codice sanitario attribuito a un individuo privo di sintomi, autorizzato quindi a spostarsi liberamente e a prendere mezzi di trasporto pubblici. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", la paziente di 47 anni è giunta a Shanghai l'11 maggio per accompagnare il marito in ospedale. I due, arrivati alla stazione ferroviaria di Shanghai Hongqiao, si sono recati in un hotel nel distretto di Huangpu usando la metropolitana, secondo la Commissione sanitaria municipale. Dal momento che il marito doveva subire un intervento chirurgico, un ospedale locale ha eseguito i test dell'acido nucleico a entrambi i coniugi; la donna è risultata positiva mentre il marito negativo. Un secondo test più una Tac hanno confermato la positività della donna. Quattro contatti stretti della paziente sono stati posti sotto osservazione in quarantena e tutti i luoghi in cui è transitata sono stati accuratamente sanificati. (segue) (Res)