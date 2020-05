© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: coronavirus, governo revoca stato emergenza a Osaka, Kyoto e Hyogo - Il governo del Giappone confermerà oggi la revoca dello stato di emergenza nelle prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo entro la fine di questa settimana, in considerazione del costante calo del numero di contagi da coronavirus in quella zona del paese. Il primo ministro del Giappone, ha assunto la decisione sulla base delle indicazioni formulate dagli esperti consultati dall’esecutivo. Il governo giapponese ha stabilito che le tre prefetture del Giappone occidentale, densamente popolate, si sono già dotate di posti letto e di capacità di diagnosi sufficienti a gestire l’emergenza sanitaria. Abe ha revocato lo stato di emergenza in 39 delle 47 prefetture del Giappone la scorsa settimana, ed ha prospettato la fine dell’emergenza in tutto il paese entro il 31 maggio. (segue) (Res)