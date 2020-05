I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: coronavirus, attività economica segna -11,5 per cento a marzo - Le restrizioni imposte in Argentina per contenere la pandemia del coronavirus hanno determinato nel terzo mese dell'anno un calo dell'attività economica dell'11,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. E' quanto emerge dall'ultimo rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) reso noto ieri. Il calo è del 9,8 per cento rispetto al mese di febbraio. La flessione dell'attività riguarda quattordici settori dei quindici rilevati, con in testa i settori della costruzione (-46,5 per cento) e delle manifatture (-15,5 per cento). Unico settore a registrare segno positivo è quello relativo a servizi di elettricità, gas e acqua, con un +6,5 per cento su anno. Si tratta per l'Argentina dell'ottavo mese consecutivo con segno negativo. (segue) (Res)