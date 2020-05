I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: coronavirus, oltre 19 mila contagi confermati nelle ultime 24 ore - Sono 18.859 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, 888 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 291.579 casi, 19.951 in più rispetto a quelli registrati 24 ore precedenti. La maggior parte dei decessi, 5.363, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 69.859. Secondo stato, con 3.237 morti, quello di Rio de Janeiro, dove il numero di casi confermati è di 30.372, seguito da Cearà con 1.900 morti e 30.560 casi confermati, Pernambuco, con 1.834 decessi e 22.560 casi confermati, Amazzonia con 1.633 morti e 23.704 casi confermati e Parà con 1633 decessi e 18.135 casi. (segue) (Res)