I fatti del giorno - America Latina (5)

- Venezuela: dagli Usa oltre 200 milioni di dollari per assistenza umanitaria - Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi aiuti per oltre 200 milioni di dollari in risposta alla crisi umanitaria venezuelana. Lo stanziamento, si legge in un comunicato del dipartimento di stato, include un importante sostegno umanitario ai venezuelani all'interno del Venezuela, a coloro che sono fuggiti nei paesi della regione e alle comunità che li ospitano. Dal 2017 gli Usa hanno stanziato 856 milioni di dollari in risposta alla crisi, di cui 611 milioni in assistenza umanitaria. “Gli Stati Uniti stanno fornendo oltre 200 milioni di dollari in ulteriore assistenza per aiutare il popolo venezuelano e la regione a rispondere alla crisi umanitaria in corso causata dal regime di Maduro. Questa assistenza sottolinea il nostro costante impegno nei confronti del popolo venezuelano”, ha scritto il segretario di stato Mike Pompeo sul suo account Twitter. Gli Stati Uniti riconoscono il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidó, come legittimo presidente del Venezuela. (Res)