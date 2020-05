I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambiente: ventisette arresti per traffico rifiuti tra Roma e Latina - I carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina, i carabinieri Forestali di Roma e Latina e gli agenti della Polizia locale e della Città metropolitana di Roma Capitale stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare e sequestro preventivo emessa dal Gip presso il tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 27 soggetti, di cui 14 in carcere e 13 agli arresti domiciliari, per reati di traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio. Le operazioni, con l’impiego di circa 200 uomini, sono in corso tra le province di Roma e Latina. (segue) (Rer)