- Roma: Raggi su ricandidatura, ora tentazione è completare cose in cantiere da qui a fine mandato - Rispetto all'ipotesi di ricandidarsi alla carica di sindaco "c'è la tentazione di completare le cose in cantiere da qui alla fine del mandato, riavviare i progetti sospesi durante il coronavirus". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in una intervista a Radio rock. (segue) (Rer)